ارتفاع وفيات كورونا اليومية في فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت فرنسا أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 يوما في زيادة تشمل مجددا وفيات دور رعاية المسنين بعد انقطاع لثلاثة أيام.



وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 107 أو 0.4 في المئة ليصل إلى 28940 وهو خامس أعلى معدل وفيات في العالم.

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وجاءت تلك البيانات بعد أن عاودت مقاه ومطاعم في العاصمة باريس فتح أبوابها للمرة الأولى بعد 11 أسبوعا من الإغلاق مع تخفيف البلاد لإجراءات العزل العام.

وقالت الوزارة إن عدد من هم في المستشفيات بسبب المرض تراجع بأكثر من 260 أو 1.8 بالمئة إلى 14028، كما تراجع عدد من هم في العناية المركزة بخروج 49 مريضا بما يشكل 3.8 بالمئة ليصبح العدد 1253.

ويشهد الرقمان تراجعا منذ منتصف أبريل