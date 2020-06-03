صحيفة: وفاة طبيب بالفيروس خلال عمله في مستشفى ووهان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

أفادت صحيفة "ذا بيبر" الإخبارية الصينية أن الدكتور هو ويفينغ، الذي أصيب يناير الماضي بالفيروس خلال عمله في مستشفى ووهان، توفي أول أمس.



وقال مطلعون للصحيفة إن الطبيب البالغ من العمر 42 عامًا عولج في وحدات العناية المركزة لأكثر من شهر قبل أن يفقد حياته بسبب المضاعفات الناجمة عن الفيروس التاجي.

والدكتور هو، طبيب المسالك البولية، كان زميلًا للراحل لي وينليانغ خلال جائحة كورونا، والذي تم توقيفه من قبل الشرطة لإطلاقه إنذارًا بالفيروس، ثم مات هو الآخر بسبب المرض.

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ولم يعلق مستشفى ووهان، الذي شهد وفاة ما لا يقل عن خمسة من العاملين في المجال الطبي بسبب المرض الفتاك، حتى الآن عن وفاة الدكتور هو.

وقال متحدث سابقاً إن لون الجلد غير الطبيعي للدكتور هو ناتج عن مضاد حيوي حصل عليه أثناء العلاج.

وأضاف المتحدث إن أحد زملاء الدكتور هو؛ الدكتور يي فان، الذي أصيب بالمرض في نفس الوقت الذي أصيب فيه الدكتور هو، والذي تحول جلده إلى اللون الداكن بسبب كوفيد19 هو الآخر، قد تعافى تماماً من إصابته.

يذكر أنه تم تشخيص إصابة كل من الدكتور يي والدكتور هو بالفيروس التاجي في 18 يناير الماضي، ليتم نقلهما أولا إلى مستشفى ووهان الرئوي ثم إلى فرع Zhongfa Xincheng في مستشفى Tongji، وفقًا لما ذكرته عن محطة CCTV الحكومية الصينية.

وقد شهد طبيب القلب الدكتور يي، تحسناً في حالته بعد أن ربطه الأطباء بجهاز دعم الحياة يسمى ECMO لمدة 39 يوما، بحسب "ديلي كيل"