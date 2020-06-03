رقم قياسي جديد لوفيات كورونا اليومية في البرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تخطّت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجدّ في البرازيل أمس الثلاثاء عتبة الـ 30 ألف وفاة بعدما حصد الوباء في يوم واحد أرواح 1262 مصاباً، في حصيلة وفيات يومية قياسية في هذا البلد، كما أعلنت وزارة الصحة.



وقالت الوزارة إنّ جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية أمس في البرازيل أرواح 31199 شخصاً، مشيرة إلى أنّ الساعات الأربع والعشرين الفائتة سجّلت حصيلة وفيات يومية تتخطّى الحصيلة اليومية القياسية السابقة والتي بلغت في 21 مايو 1188 وفاة.

أما حصيلة الإصابات فقد بلغت 555.383 إصابة بعدما سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حوالى 29 ألف إصابة.

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وبذلك يكون عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في البرازيل لوحدها أكثر من نصف عددها في أمريكا اللاتينية بأسرها.

غير إنّ المجتمع العلمي في البلاد يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

وحصد فيروس كورونا المستجدّ العدد الأكبر من ضحاياه في الولايات المتحدة تليها بريطانيا ثم إيطاليا فالبرازيل.

وفي بلد يعدّ 212 مليون نسمة، بات النظام الصحي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو (حوالى 8000 وفاة من أصل حوالي 120 ألف إصابة) وريو دي جانيرو (حوالى 5700 وفاة من أصل أكثر من 56 ألف إصابة)، على وشك الانهيار، وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي