بوغوتا: أعلنت المحكمة العليا في كولومبيا الثلاثاء فتح تحقيق ضد الرئيس السابق ألفارو أوريبي الذي يشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ، بشبهة التورط في قضية تنصت غير قانوني قام به عسكريون.
كتبت المحكمة العليا في تغريدة على تويتر أن تحقيقا تمهيديا فتح ضد أوريبي "بصفته المتلقي المحتمل للمعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات مراقبة غير قانونية قامت بها الاستخبارات العسكرية في 2019".
وكانت نشرة "سامانا" كشفت في مايو وجود شبكة تجسس للاستخبارات العسكرية ضد حوالى 130 شخصية من صحافيين وسياسيين وعسكريين متقاعدين ونقابيين.
وقال أحد العسكريين المتورطين في الفضيحة، للنشرة إنه تلقى أمرا بنقل معلومات جمعت عن قاضية إلى "سياسي معروف في +الوسط الديموقراطي+" الحزب الحاكم الذي يقوده أوريبي رئيس البلاد بين 2002 و2010. وفي حال العثور على أدلة يمكن أن تباشر المحكمة العليا ملاحقات جزائية ضد رئيس الدولة السابق السناتور حاليا.
وبين الأشخاص الذين شملتهم عمليات التجسس غير القانونية نيكولاس كاسي مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، وخوسيه ميغيل فيفانكو المدير التنفيذي لقسم الأميركيتين في منظمة "هيومن رايتس ووتش".
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق ضد الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي بشبهة التجسس على شخصيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.