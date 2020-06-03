"خطة البرلمان" تعقد اجتماعاتها بعد انتهاء الجلسات العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها الأسبوع المُقبل يومى الأربعاء والخميس، وذلك بعد انتهاء أيام الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان المُقرر لها أيام الأحد والاثنين.
وأوضح شيبة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه قد تكشف لمكتب لجنة الخطة والموازنة أنه أثناء أيام انعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية ستكون القاعات الكُبرى مشغولة باجتماعات اللجان النوعية، ما يعنى أن اللجنة ستضطر إلى عقد اجتماعاتها فى قاعة اللجنة وهى غير ملائمة للإجراءات المُتبعة للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المُستجد.
وأوضح عمر أنه نظرا للظروف الراهنة وتفشى فيروس كورونا فقد قررت اللجنة العمل فى غير أيام الجلسات العامة واجتماعات اللجان الأخرى للحد من فرص نقل العدوى والإصابات للنواب والعاملين بأمانة اللجنة وممثلى الحكومة وكافة الحضور.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد عقدت سلسلة اجتماعات مُتصلة لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بحضور وزير المالية وقيادات الوزارة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ناقشت أيضا مشروعات موازنات التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والمستشفيات الجامعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والتضالمن الاجتماعى، فضلا عن بعض الموضوعات التى تتعلق بمستوى معيشة المواطن ودعم الفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
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