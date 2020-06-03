محطات فى حياة الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد كبير من كبار الصحفيين، الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، الذى وافته المنيه فجر اليوم الأربعاء، وكان شغل الراحل العديد من المناصب الصحفية والحزبية، حيث شغل منصب وكيل نقابة الصحفيين، فضلا عن توليه منصب المنسق العام للاتلاف الوطنى لحرية الإعلام.
الراحل من مواليد 25/9/1948 بالمنيا، تخرج من قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1970 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، أسهم فى الحركة الوطنية للطلاب منذ تفجرها فى فبراير 1968 ،عمل محررا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970 ، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص فى الشئون الفلسطينية والعربية، عمل نائبا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط اعتبارا من 2007 والمسئول عن شبكة المراسلين بالوكالة ، شارك فى حرب أكتوبر 1973 أثناء فترة تجنيده / 1972 – 1975 / ، وقاتل ضمن صفوف اللواء 16 مشاة معركة "المزرعة الصينية" بالدفرسوار، والتى تكبد فيها العدو خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات ، وأصيب بشظية مدفعية خلال هذه المعركة . قاد الراحل مع زملائه بالوكالة حملة رفض إلحاق الوكالة بوزارة الإعلام عام 1984 ، والتى اانتهت بإعلان الحكومة تخليها عن هذا المخطط، وعمل مديرا لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى العاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من 1988 – 1992 ، وارتبط بالعمل النقابى منذ عام 1980 ، وشارك فى مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة وااستقلال النقابة ، فاز بعضوية مجلس النقابة للمرة الأولى خلال دورة 1995 – 1999 ، وتميز بإسهامه الفكرى والقانونى فى التصدى لقانون إغتيال حرية الصحافة "93" لسنة 1995، كما أسهم ضمن لجنة صحفية قانونية ضمت أحمد نبيل الهلالى والمستشارسعيد الجمل والدكتور نور فرحات وحسين عبدالرازق ومجدى مهنا فى صياغة إعداد " مشروع قانون الصحافة " فى مواجهة مشروع القانون الحكومى إبان أزمة القانون " 93 " .
شارك الراحل مع صلاح الدين حافظ وحسين عبدالرازق فى صياغة مشروع ميثاق الشرف الصحفى الذى أقرته الجمعية العمومية فى يونيو 1996، كما تولى مسئولية الحفاظ على تراث النقابة من الدوريات والكتب القديمة ، وكذلك فك ونقل جدارية الفنان " فتحى محمود " وصيانتها بالمقر المؤقت للنقابة بالأزبكية حتى تم إعادتها إلى المبنى الحالى ، أنتخب عضوا بمجلس النقابة للمرة الثانية خلال دورة 1999 – 2003 ، وأختير وكيلا أول للنقابة ورئيسا للجنة القيد ، كما أسهم فى تطوير إجراءات القيد وإعتماد معايير موضوعية للعضوية ،شارك فى لجنة الإشراف على إنشاء وإستلام مبنى النقابة الجديدة ، وتحديث النظام الإدارى والخدمات المقدمة للأعضاء ، أسهم فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر التى أشرف عليها الزميل الدكتور أسامة الغزالى حرب ورأسها المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق ،أختير أمينا عاما مساعدا للجنة الدائمة للحريات بإتحاد الصحفيين العرب عام 2001 .
كما ااختارته اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الرابع للصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف أمينا عاما للمؤتمر ، بمشاركة النشطاء من الجمعية العمومية خلال الفترة من 23-25 فبراير 2004 ، وشارك فى المؤتمر التأسيسى للمنظمة العربية لحرية الصحافة الذى عقد فى لندن عام 2000 و إختارته لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى مقررا لأعمالها فى يونيو 2007، أعد كتاب " الصحفيون فى مواجهة القانون 1993 " الذى صدر عن دار الهلال ،كما نشر عام 2005 كتاب " نقابة الصحفيين " ضمن سلسلة النقابات المهنية التى يشرف عليها مركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام ، كما أسهم الراحل فى تأسيس الإئتلاف الوطنى لحرية الإعلام وأختير منسقا عاما له ( إبريل 2011) .
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