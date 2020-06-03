شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى حياة الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد كبير من كبار الصحفيين، الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، الذى وافته المنيه فجر اليوم الأربعاء، وكان شغل الراحل العديد من المناصب الصحفية والحزبية، حيث شغل منصب وكيل نقابة الصحفيين، فضلا عن توليه منصب المنسق العام للاتلاف الوطنى لحرية الإعلام.

الراحل من مواليد 25/9/1948 بالمنيا، تخرج من قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1970 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، أسهم فى الحركة الوطنية للطلاب منذ تفجرها فى فبراير 1968 ،عمل محررا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970 ، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص فى الشئون الفلسطينية والعربية، عمل نائبا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط اعتبارا من 2007 والمسئول عن شبكة المراسلين بالوكالة ، شارك فى حرب أكتوبر 1973 أثناء فترة تجنيده / 1972 – 1975 / ، وقاتل ضمن صفوف اللواء 16 مشاة معركة "المزرعة الصينية" بالدفرسوار، والتى تكبد فيها العدو خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات ، وأصيب بشظية مدفعية خلال هذه المعركة . قاد الراحل مع زملائه بالوكالة حملة رفض إلحاق الوكالة بوزارة الإعلام عام 1984 ، والتى اانتهت بإعلان الحكومة تخليها عن هذا المخطط، وعمل مديرا لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى العاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من 1988 – 1992 ، وارتبط بالعمل النقابى منذ عام 1980 ، وشارك فى مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة وااستقلال النقابة ، فاز بعضوية مجلس النقابة للمرة الأولى خلال دورة 1995 – 1999 ، وتميز بإسهامه الفكرى والقانونى فى التصدى لقانون إغتيال حرية الصحافة "93" لسنة 1995، كما أسهم ضمن لجنة صحفية قانونية ضمت أحمد نبيل الهلالى والمستشارسعيد الجمل والدكتور نور فرحات وحسين عبدالرازق ومجدى مهنا فى صياغة إعداد " مشروع قانون الصحافة " فى مواجهة مشروع القانون الحكومى إبان أزمة القانون " 93 " .

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شارك الراحل مع صلاح الدين حافظ وحسين عبدالرازق فى صياغة مشروع ميثاق الشرف الصحفى الذى أقرته الجمعية العمومية فى يونيو 1996، كما تولى مسئولية الحفاظ على تراث النقابة من الدوريات والكتب القديمة ، وكذلك فك ونقل جدارية الفنان " فتحى محمود " وصيانتها بالمقر المؤقت للنقابة بالأزبكية حتى تم إعادتها إلى المبنى الحالى ، أنتخب عضوا بمجلس النقابة للمرة الثانية خلال دورة 1999 – 2003 ، وأختير وكيلا أول للنقابة ورئيسا للجنة القيد ، كما أسهم فى تطوير إجراءات القيد وإعتماد معايير موضوعية للعضوية ،شارك فى لجنة الإشراف على إنشاء وإستلام مبنى النقابة الجديدة ، وتحديث النظام الإدارى والخدمات المقدمة للأعضاء ، أسهم فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر التى أشرف عليها الزميل الدكتور أسامة الغزالى حرب ورأسها المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق ،أختير أمينا عاما مساعدا للجنة الدائمة للحريات بإتحاد الصحفيين العرب عام 2001 .

كما ااختارته اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الرابع للصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف أمينا عاما للمؤتمر ، بمشاركة النشطاء من الجمعية العمومية خلال الفترة من 23-25 فبراير 2004 ، وشارك فى المؤتمر التأسيسى للمنظمة العربية لحرية الصحافة الذى عقد فى لندن عام 2000 و إختارته لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى مقررا لأعمالها فى يونيو 2007، أعد كتاب " الصحفيون فى مواجهة القانون 1993 " الذى صدر عن دار الهلال ،كما نشر عام 2005 كتاب " نقابة الصحفيين " ضمن سلسلة النقابات المهنية التى يشرف عليها مركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام ، كما أسهم الراحل فى تأسيس الإئتلاف الوطنى لحرية الإعلام وأختير منسقا عاما له ( إبريل 2011) .