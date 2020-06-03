قطاع الأعمال تدرس إنشاء محطات شحن كهربائي للسيارات مع محافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي :
قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الأربعاء؛ إنها تدرس مع محافظة القاهرة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة.
وأضافت الوزارة إن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحث مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين.
وناقش الاجتماع تطوير المباني التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية.
كما ناقش الطرفان تطوير فندقي الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة بحسب البيان.
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