محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
واصل سعر الدولار ارتفاعه في 6 بنوك في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجع في بنك كريدي أجريكول، واستقر في 4 بنوك أخرى.
وزاد سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار 5 قروش في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار قرشين بنك كريدي أجريكول إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يرتفع 5 قروش في الأهلي ومصر إلى 16.06 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.