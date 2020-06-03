الدولار يرتفع 5 قروش في الأهلي ومصر إلى 16.06 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الدولار ارتفاعه في 6 بنوك في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجع في بنك كريدي أجريكول، واستقر في 4 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 5 قروش في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين بنك كريدي أجريكول إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.