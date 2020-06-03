بالصور..غلق مقهى فتح أبوابه لتقديم "الشيشة" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، حملة على الكافتيريات والمقاهي للتأكد من تطبيق قرارات الغلق الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقرر اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، خلال قيادته الحملة، غلق مقهى وكافية بمنطقة القابوطي، لفتحه أبوابه وتقديم الشيشة والمشروبات للمواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقايه من كورونا.

ووجه رئيس الحي باتخاذ الإجراءات القانونية بغلق المقهى والتحفظ على الشيش المقدمة، والتأكد من تنفيذ قرارات الحظر وعدم الفتح مرة أخرى.