محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، حملة على الكافتيريات والمقاهي للتأكد من تطبيق قرارات الغلق الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقرر اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، خلال قيادته الحملة، غلق مقهى وكافية بمنطقة القابوطي، لفتحه أبوابه وتقديم الشيشة والمشروبات للمواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقايه من كورونا.
ووجه رئيس الحي باتخاذ الإجراءات القانونية بغلق المقهى والتحفظ على الشيش المقدمة، والتأكد من تنفيذ قرارات الحظر وعدم الفتح مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..غلق مقهى فتح أبوابه لتقديم "الشيشة" في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.