أفغانستان تسجل 625 إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (أ ش أ):

سجلت أفغانستان 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و456 حالة.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء عن نائب وزير الصحة العامة وحيد مجروح، قوله ان السلطات الصحية أجرت 994 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثبتت إيجابية 525 منها.

وأضاف أن غالبية الحالات الجديدة سجلتها السلطات الصحية في العاصمة كابول وإقليم هيرات الغربي وقندهار الجنوبي وبلخ الشمالي وننجرهار الشرقي.

وأعلن مجروح عن تعافي 10 أشخاص مصابين خلال الفترة نفسها، بينما توفي 7 آخرون جراء الإصابة بالفيروس.