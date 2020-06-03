كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليابان تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة اليابانية، إنه تم تحديد 52 حالة اصابة جديدة بكورونا في البلاد يوم الثلاثاء منها 34 في طوكيو.

وأطلقت السلطات في العاصمة اليابانية نظام إنذار جديد مساء الثلاثاء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع الكبير في عدد الحالات هناك. فقد سجلت منطقة طوكيو 5،283 حالة إصابة بـ Covid-19، مما أسفر عن مقتل 306 أشخاص.

تم تحديد اصابة 17698 شخص في اليابان، توفى منهم 913. ومن بين تلك الحالات، تم ربط 712 حالة و13 حالة وفاة بسفينة دايموند برينسز.

وعلي صعيد اخر، قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في الهند إن الهند حددت 8909 اصابة جديدة مؤكدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية - وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ بدء الوباء - مما رفع العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 207.615.

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وقالت الوزارة إن أكثر من 5800 شخص لقوا حتفهم في البلاد بعد الإصابة بالفيروس.

وبحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، فإن الهند هي الدولة السابعة التي تتجاوز عتبة الحالة المؤكدة البالغ 200 ألف حالة.

الآخرون هم:

الولايات المتحدة (1.8 مليون)

البرازيل (555،383)

روسيا (423،186)

المملكة المتحدة (279،392)

إسبانيا (239،932)

إيطاليا (233،515)

