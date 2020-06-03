مفاجأة في مصير أوباميانغ مع آرسنال!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن سر جديد يكشف ملامح مستقبل النجم الجابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، مع فريقه آرسنال الإنجليزي.

وينتهي عقد أوباميانغ (30 سنة) مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية هذا الصيف، من بينها برشلونة وباريس سان جيرمان وتشيلسي.

وبحسب شبكة ESPN، فإن آرسنال لم يفاتح أوباميانغ في ملف تجديد عقده حتى الآن.

وأكدت أن الأمر لم يطرح حتى الآن داخل آرسنال، وهو ما يثير قلق جمهور الجانرز حول احتمالية رحيل النجم الجابوني.

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ويتحكم موقف آرسنال في البريمييرليغ هذا الموسم في قرار أوباميانغ بتجديد تعاقده، حيث يرغب في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ومع صعوبة موقف آرسنال في البريمييرليغ، سيكون من الصعب تحقيق رغبة أوباميانغ في الموسم الجديد، لذلك لن يسمحوا له بالرحيل مجانًا في صيف 2021، وسيكون الأقرب رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ويفضل آرسنال بيع أوباميانغ خارج إنجلترا، سواء كان لسان جيرمان أو برشلونة، إلا أن هناك تقارير تؤكد سعادة اللاعب في لندن، لذلك من الوارد أن ينتقل إلى تشيلسي.