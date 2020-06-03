الإمارات تؤكد استمرارها في إغاثة الشعب اليمني

الأربعاء 3 يونيو 2020

أكدت دولة الإمارات أنها مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والمواد الطبية للشعب اليمني لرفع المعاناة الإنسانية على الرغم من كل التحديات والصعوبات على الأرض.



وشاركت دولة الإمارات أمس في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 والذي انطلقت فعالياته في مدينة الرياض بمشاركة ما يزيد على 126 جهة، منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

هذا وألقت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، كلمة أعربت فيها عن بالغ التقدير والامتنان للمملكة لرعاية هذا المؤتمر المهم، وعقد هذا المؤتمر على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19.

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وأضافت أن هذا ليس بغريب على المملكة العربية السعودية التي لا تألو جهداً في تقديم كل العون للأزمات الإنسانية والكوارث بما فيها الأزمة اليمنية التي تلقت اهتماماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أعربت عن امتنانها للأمم المتحدة ولكل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية لجهودها لرفع المعاناة الإنسانية في العالم وخاصة في اليمن على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي يواجهونها على الأرض، مشيرة إلى أن الإمارات لا تتأخر في تقديم المساعدات الإنسانية والمواد الطبية لمواجهة الجائحة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وقالت معاليها: «بدأنا منذ مارس وحتى يونيو بـ 100 مليون دولار أمريكي و107 أطنان من المساعدات الإنسانية، و7 أطنان عبر طائرات وصلت إلى اليمن، وبالتالي فإن الوضع تغير بشكل كبير والتغيير تجاه المساعدات الإنسانية هو أمر ملح، وبالتالي نحن بحاجة إلى آليات جديدة وتوجهات مبتكرة لنتمكن من الرد بفعالية على أزمة العالم».

وأشادت ريم الهاشمي بجهود السعودية في دعم الشرعية والجهود للتوصل إلى حل سلمي بما في ذلك الرعاية السعودية، وأكدت أن الإمارات تدعم وتقف إلى صفوف من يقدمون المساعدة من أجل السلام في اليمن