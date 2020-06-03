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شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مرتقب في الحكومة الفرنسية والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
قالت "روسيا اليوم" نقلا عن إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، إن تغييرا حكوميا قد يشمل رئيس الحكومة إدوار فيليب، مشيرة إلى أن اسم وزير الخارجية جون إيف لودريان مطروح بقوة لشغل منصب رئاسة الوزراء.
وقالت الإذاعة الفرنسية إن الرئيس ماكرون يعد خطة سياسية لفترة ما بعد وباء كورونا، ويفكر في تغيير فريق وزرائه.
وأضافت أن جان إيف لو دريان تلقى عدة رسائل من الأغلبية تحثه على تولي رئاسة الحكومة الجديدة.
ورأت الإذاعة الفرنسية أن اختيار لودريان ذي التوجه الاشتراكي لم تكن من عدم أو مصادفة، بل لأنه يتمتع بشعبية كبيرة لدى اليمين الفرنسي ويحظى بثقة عالية.
وأوضحت الإذاعة أنه وبتعيين جان إيف لو دريان رئيسا للحكومة، يمكن للرئيس ماكرون أن يعد مشروعه بهدوء للعام 2022.
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