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49 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 3 يونيو 2020

سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

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ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفا و590 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 

وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سيئول وضواحيها، حسب المصدر نفسه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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