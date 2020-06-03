شكرا لقرائتكم خبر عن 137 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات في السودان والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء عن تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسع حالات وفاة.

Advertisements وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان ارتفع إلى 5310 حالة، وتماثلت 103 حالات للشفاء. وسجل السودان 307 وفيات بشكل إجمالي حتى صباح اليوم، حسب موقع وورلد ميتر

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