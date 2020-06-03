شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يكثف غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 كثفت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بست غارات تجمعات حوثية في مديرية مدغل. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي. كما شنت المقاتلات الحربية غارتين على مواقع حوثية في مديرية مجزر بالمحافظة ذاتها

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