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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في صعدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 03/حزيران/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية كتاف، شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية
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