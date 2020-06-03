شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأربعاء، 03/حزيران/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء الدولار 600 شراء 601 بيع السعودي 158.15 شراء Advertisements 158.3 بيع عدن 702شراء 706 بيع السعودي 184.7 شراء 185 بيع

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