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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأربعاء، 03/حزيران/2020، والتي جاءت على النحو التالي:
صنعاء
الدولار
600 شراء
601 بيع
السعودي
158.15 شراء
158.3 بيع
عدن
702شراء
706 بيع
السعودي
184.7 شراء
185 بيع
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