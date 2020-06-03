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آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأربعاء، 03/حزيران/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

 

صنعاء

 

الدولار

 

600 شراء

 

 601 بيع

 

 

 

السعودي

 

158.15 شراء

 

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 158.3 بيع

 

 

 

عدن

 

702شراء

 

 706 بيع

 

 

 

السعودي

 

184.7 شراء

 

 185 بيع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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