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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات الأربعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 3 يونيو 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا مغبرا نهاراً وغائما جزئياً أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

 

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

 

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أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 23:22 والجزر الأول عند الساعة 42:16 والجزر الثاني عند الساعة 09:06 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 58: 07 والمد الثاني عند الساعة 17:19 والجزر الاول عند الساعة 33:13 والجزر الثاني عند الساعة 02:09 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 32 50 20 دبي 42 32 50 25 الشارقة 43 31 55 25 عجمان 42 32 60 20 أم القيوين 42 29 60 20 رأس الخيمة 44 30 55 15 الفجيرة 46 32 75 20 العين 44 31 45 15 ليوا 46 32 50 15 الرويس 44 30 55 20 السلع 44 29 55 20 دلما 43 31 85 25 طنب الكبرى 42 31 85 25 طنب الصغرى 42 31 85 25 أبو موسى 42 31 85 25

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