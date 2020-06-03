شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير) . فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( مكة المكرمة , المدينة المنورة).

Advertisements ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج

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