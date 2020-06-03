شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عناصر من الحرس الوطني الأمريكي بـ«كورونا».. وتخوفات من انتشار الوباء بين المحتجين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وسائل إعلام أمريكية إن أحد عناصر الحرس الوطني الأمريكي، في ولاية مينيسوتا، التي تشهد موجة من الاحتجاجات، أُصيب بفيروس كورنا، فيما بدت عوارض المرض على 9 آخرين من زملائه.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المصاب يخضع الآن للحجر الصحي.

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وحذر خبراء، منذ اندلاع الاحتجاجات، من أن التجمعات والحشود الكبيرة التي يشهدها عدد من المدن الأمريكية، قد تؤدي إلى تفشي الوباء بشكل حاد.

وتشهد عشرات المدن الأمريكية، احتجاجات واسعة، ضد عنف قوات الأمن والعنصرية، تحولت في بعض المناطق إلى أعمال نهب وتخريب، واشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

واندلعت الاحتجاجات في البداية بمدينة مينيابوليس بعد مقتل مواطن أمريكي من ذوي البشرة السوداء على يد شرطي بطريقة وحشية، ثم توسعت دائرة الاحتجاجات والتظاهرات لتشمل عددا آخر من المدن الأمريكية.