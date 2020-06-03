شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة شرطيين أمريكيين جراء إطلاق نار في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قتلت الشرطة الأمريكية شخصا أطلق النار على المواطنين في حي بروكلين بنيويورك.

ووفقاً لـ” روسيا اليوم ” فإن رجلا أطلق النار على المارة أسفر عن جرح شخصين، ولدى وصول الشرطة إلى المكان، فتحت النار عليه وأصابته بشكل بليغ ما أدى إلى وفاته لاحقا.

وأضاف المصدر أن شرطيين أصيبا بجروح أيضا خلال الحادثة.وتأزم الوضع في نيويورك بسبب الاحتجاجات على مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء.

وذكرت شرطة نيويورك أنها اعتقلت نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات الليلة الماضية، فيما قررت سلطات المدينة تمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع.

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وذكرت قيادة شرطة نيويورك في وقت سابق أن عناصرها اعتقلوا نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي جرت في المدينة الليلة الماضية انتهاكا لنظام حظر التجوال.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم حتى الآن منذ بداية الاحتجاجات في نيويورك منذ 5 أيام بلغ حوالي 2000.

كما ذكرت أن 6 من عناصرها على الأقل أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات مع المحتجين، الذين خربوا، حسب البيان، 6 سيارات تابعة للشرطة.