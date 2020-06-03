شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين ، من محافظة طوباس. وذكرت مصادر فلسطينية في المحافظة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كلًا من : عزام جوابرة وزكريا فايز شحماوي من مخيم الفارعة، فيما اعتقلت نعمان ناصر بني عودة من بلدة طمون جنوب طوباس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.