شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع مومباي مهجورة استعدادا لإعصار "يندر" والان نبدء بالتفاصيل
خلت شوارع مدينة مومباي اليوم الأربعاء مع اقتراب إعصار يندر أن تتعرض له أكثر مدن الهند سكانا وابتعد آلاف المواطنين عن الساحل مما زاد من الضغوط على السلطات بينما تواجه جائحة فيروس كورونا.
وقال ميناء جواهر لال نهرو، وهو أكبر ميناء للحاويات في الهند ويقع على مشارف مومباي، إن السلطات أمرت بإغلاقه لمدة 24 ساعة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إن الإعصار الذي يتحرك في بحر العرب "سيشتد على الأرجح ليصبح عاصفة عاتية خلال الساعات الست المقبلة".
وأضافت أن الإعصار قد يجتاح اليابسة بمنطقة الحدود الساحلية لولايتي مهاراشترا وجوجارات مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، وهو ما يعادل إعصارا من الفئة الأولى.
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