شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عربيًا: الإصابات 8 آلاف.. ومصر تتصدر في عدد الوفيات والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إحصاءات في 11 دول عربية أمس الثلاثاء، عن 121 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، والمملكة، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، والجزائر، وقطر، والامارات، والمغرب، وجيبوتي، وسوريا، فيما سجلت 8 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت مصر وفاة 47 شخص، من مجموع 1.052 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 1.152 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 27.536 حالة، والمملكة 24 حالة وفاة، من مجموع 549 وفاة حتى الان، كما سجلت 1.869 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 89.011 شخصا، والعراق وفاة 20 شخصا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 235 شخصا، كما سجلت 519 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7.387 حالة حتى الآن.

كما سجلت سلطنة عمان وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 59 شخصا، كما سجلت 576 إصابة جديدة، من مجموع 12.799 إصابة حتى الآن، وسجلت الكويت وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 226 شخصا، كما سجلت 887 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 28.649 حالة حتى الآن، والجزائر وفاة 6 أشخاص، ليرتفع مجموع عدد الوفيات فيها إلى 667 شخصا، كما سجلت 113 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9.626 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 43 شخصا، كما سجلت 1.826 إصابة جديدة، من مجموع 60.259 إصابة حتى الآن، الإمارات وفاة 3 أشخاص، ليرتفع مجموع الوفيات فيها إلى 269 شخصا، وسجلت 596 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 35.788 حالة حتى الآن.

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وسجلت المغرب وفاة شخص واحد، لترتفع الوفيات إلى 206 أشخاص، كما سجلت 33 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية إلى 7.866 إصابة حتى الآن، كما سجلت جيبوتي وفاة شخص واحد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 25 شخصا، كما سجلت 210 إصابات جديدة، من مجموع 3.776 إصابة حتى الآن، وسجلت سوريا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 6 أشخاص، كما تبلغ حصيلة المصابين لديها 123 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الثلاثاء، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، سجلت البحرين 440 إصابة جديدة من مجموع 12.311 حالة إصابة، توفي منهم 19 شخصا، فيما سجلت الصومال 66 إصابة جديدة، من مجموع 2.089 إصابة مسجلة حتى الآن، توفي منهم 79 شخصا.

فيما تم تسجيل 26 إصابة جديدة في جزر القمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في لديها الى 132 حالة، توفي منهم شخصين حتى الآن، وسجلت ليبيا 14 إصابة جديدة، من مجموع 182 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم 5 أشخاص حتى الآن، ولبنان 9 إصابات جديدة، من مجموع 1.242 حالة في البلاد، توفي منهم 27 شخصا حتى الآن، وسجلت الأردن 9 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 755 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن، وتونس، إصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1.086 حالة، توفي منهم 48 شخصا حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن تسجيل إصابة مواطنين في قلقيلية، ليرتفع بذلك مجموع الاصابات إلى 630 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.