شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتجاوز 200 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقفز عدد الإصابات في البلاد بواقع 8909 مقارنة باليوم السابق في واحدة من أعلى الزيادات اليومية المسجلة ليرتفع الإجمالي إلى 207615.
وقالت نيفيديتا جوبتا من مجلس الأبحاث الطبية الهندي الذي تديره الحكومة "إننا بعيدون جدا عن الذروة". كان مسؤولو الحكومة قد قالوا إن أعداد الإصابات قد تبدأ في التراجع في وقت لاحق هذا الشهر أو في يوليو تموز.
وأودى المرض بحياة 5815 شخصا في الهند حتى الآن.
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