شكرا لقرائتكم خبر عن 342 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء 342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 182 ألفا و370 حالة.
وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8551 حالة، بزيادة قدرها 12 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء.
وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد حالات المتعافين من الفيروس 167 ألفا و300 حالة، بزيادة قدرها نحو 800حالة مقارنة بأمس.
ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الثلاثاء، بلغ معدل الاستنساخ 0.89 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أشخاص تقريبا في المتوسط. وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.
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