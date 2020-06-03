"الإنجيل" يدخل على خط الاحتجاجات في أمريكا

انتقد أساقفة بروتستانت وكاثوليك في الولايات المتحدة، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكتاب المقدس (الإنجيل) أمس الثلاثاء، أمام إحدى الكنائس.

وقال الأسقف مايكل كوري رئيس المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية البروتستانتية، إن الرئيس الأمريكي يستخدم دور العبادة والإنجيل لـ"غايات حزبية"، على حد قوله.



وكان ترامب حصل على دعم قوي من الكاثوليك والبروتستانت من غير البشرة السمراء بانتخابات 2016، ويسعى مرة أخرى للحصول على تأييدهم بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفبمر/ تشرين الثاني.



من جانبه، قال كبير الأساقفة الكاثوليك ويلتون جريجوري، وهو أكبر زعيم ديني كاثوليكي في واشنطن، إن البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية لما يقرب من 40 عاما، ما كان "ليتغاضى عن ردع الشرطة الأمريكية للمتظاهرين".

وأشار جريجوري في بيان، إلى أن البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، لم يكن ليرضى بـ"استخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من وسائل الردع لإسكات (المحتجين) أو تفريقهم أو ترويعهم من أجل صورة أمام مكان للعبادة والسلام".

وزار ترامب النصب التذكاري للبابا يوحنا بولس الثاني والتقط صورة وهو يحمل الإنجيل، وذلك بعد أن فرقت قوات الأمن المحتجين حول الكنبسة.

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ويندد زعماء دينيون وأساقفة بسلوك الإدارة الأمريكية تجاه المتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي، على ضابط شرطة في مدينة منيابوليس يوم 25 مايو/ آيار.

واستخدمت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لإبعاد المحتجين قبل أن يسير ترامب من البيت الأبيض عبر ساحة لافاييت إلى الكنيسة.

واصطف مئات المحتجين الذين يرددون الهتافات في الشارع قرب النصب المقام للبابا يوحنا بولس الثانين حاملين لافتات مكتوب عليها "كنيستنا ليست مكانا لالتقاط الصور".





وتوجّه ترامب، الثلاثاء، سيراً من البيت الأبيض إلى كنيسة سان جونز، الصرح الديني المجاور لمقرّ الرئاسة والذي طالته أعمال تخريب خلال إحدى المظاهرات.

جاء ذلك بعد أن أدلى ترامب بخطاب إلى الشعب الأمريكي من حديقة الورود في البيت الأبيض تناول فيه أعمال العنف غير المسبوقة في عهده.

ووقف ترامب أمام المعلم المعماري الأصفر اللون رافعاً بيمناه الكتاب المقدّس، وقال "لدينا بلد عظيم..هذا أعظم بلد في العالم وسوف نضمن أمنه".