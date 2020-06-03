الصابر: نسير بخطى ثابتة لتحرير طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال عقيلة الصابر، عضو شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تسير بخطى ثابتة لتحرير العاصمة طرابلس من المرتزقة السوريين والمليشيات الإرهابية الموالية لتركيا.



ونقل موقع "العين الإخبارية" عن الصابر أن الجيش الليبي لايزال يسيطر على محاور الرملة والكازيرما وطريق المطار التي شهدت اشتباكات عنيفة الثلاثاء لليوم التاسع على التوالي، ونجح في تكبيد المليشيات خسائر فادحة بينها 6 عربات مسلحة خلال كمين للمرتزقة السوريين في محور عين زارة جنوب طرابلس.

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وفي سياق متصل، قال مصدر عسكري ليبي، إن مقاتلات السلاح الجوي الليبي نجحت في تدمير مخزن آليات للمليشيات في معسكر أبو رشادة بمدينة غريان جنوب طرابلس.

وتابع، المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن السلاح الجوي لا يزال يوجه ضربات قاسمة لأغلب مواقع المرتزقة الاتراك في مدينة غريان.

وانتقل الجيش الليبي منذ االسبت الماضي إلى استراتجيية جديدة من العمليات العسكرية في مواجهة التنظيمات المتطرفة المجلوبة من تركيا.

وفي 4 ابريل/ نيسان 2019 أطلق الجيش الليبي عملية طوفان الكرامة لتحرير المنطقتين الغربية والوسطى نتج عنها تحرير مدينة سرت، ووصول طلائع القوات المسلحة إلى داخل العاصمة طرابلس