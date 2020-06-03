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تغيير مرتقب في الحكومة الفرنسية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تغيير مرتقب في الحكومة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

تغيير مرتقب في الحكومة الفرنسية

متابعات_ الخليج 365

قالت "روسيا اليوم" نقلا عن إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، إن تغييرا حكوميا قد يشمل رئيس الحكومة إدوار فيليب، مشيرة إلى أن اسم وزير الخارجية جون إيف لودريان مطروح بقوة لشغل منصب رئاسة الوزراء.

 

وقالت الإذاعة الفرنسية إن الرئيس ماكرون يعد خطة سياسية لفترة ما بعد وباء ، ويفكر في تغيير فريق وزرائه.

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وأضافت أن جان إيف لو دريان تلقى عدة رسائل من الأغلبية تحثه على تولي رئاسة الحكومة الجديدة.

 

ورأت الإذاعة الفرنسية أن اختيار لودريان ذي التوجه الاشتراكي لم تكن من عدم أو مصادفة، بل لأنه يتمتع بشعبية كبيرة لدى اليمين الفرنسي ويحظى بثقة عالية.

 

وأوضحت الإذاعة أنه وبتعيين جان إيف لو دريان رئيسا للحكومة، يمكن للرئيس ماكرون أن يعد مشروعه بهدوء للعام 2022.

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