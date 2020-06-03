شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 49 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفا و590 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سيئول وضواحيها، حسب المصدر نفسه.