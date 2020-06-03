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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجّل إصابة مؤكدة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثاني من يونيو وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض.
وأضافت أن حالة الإصابة المؤكدة وافدة من الخارج.
كان بر الصين الرئيسي قد سجل خمس حالات مؤكدة في أول يونيو جميعها وافدة من الخارج، بالإضافة إلى عشر حالات من دون أعراض.
ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.
وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البر الرئيسي إلى 83021 ويظل عدد وفيات المرض مستقرا عند 4634.
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