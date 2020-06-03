وزير الدفاع السوداني الجديد يؤدي القسم أمام البرهان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تعهد وزير الدفاع السوداني الجديد، ياسين إبراهيم ياسين، أمس الثلاثاء، بالعمل على تحقيق أهداف الوثيقة الدستورية الانتقالية والوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومقاصدها، وفقا للبيان.



وجاءت تصريحات ياسين عقب أداء القسم أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وزيرا للدفاع خلفا للوزير السابق جمال عمر، الذي توفي بشكل مفاجئ، في مارس الماضي، أثناء مشاركته في مفاوضات السلام السودانية بجوبا عاصمة جنوب السودان.

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ويرى مراقبون أن اختيار ياسين في هذه المرحلة يلقى ترحيبا، نظرا لتمتعه بخبرة كبيرة في شؤون التفاوض والترتيبات الأمنية والاحترام الواسع الذي يحظى به في أوساط ضباط القوات المسلحة.

ويقول المرحبون بتعيين ياسين إنه يتميز بالهدوء والميل نحو العمل الجماعي والتخطيط والتنظيم الدقيق، وفق "سكاي نيوز عربية".

وعمل ياسين في عدد من الوحدات العسكرية قبل إقالته في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وشملت الوحدات التي عمل بها المشاة والأركان المشتركة والأكاديمية العسكرية، وتولى العديد من المهام العسكرية في جنوبي وغربي البلاد.