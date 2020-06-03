ألمانيا تسجل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 182370

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 342 حالة إلى 182370.



وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8551 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.

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