شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الألمانية تعتزم اتخاذ قرار اليوم بشأن رفع تحذيرات السفر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 تعتزم الحكومة الألمانية عقد اجتماع اليوم الأربعاء لتحديد ما إذا كانت سترفع تحذيرات السفر لـ 31 دولة، التي فرضتها لوقف تفشي فيروس كورونا.

وإلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ 26، تنطبق التحذيرات حاليا على بريطانيا وأربع دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي هي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين. Advertisements ويتمثل الهدف في استبدال تحذيرات السفر غير المسبوقة بنصيحة حول كيف يتسنى للأشخاص ضمان سلامتهم، وتوفير خطوط إرشادية حول أي المناطق تعد آمنة للسفر أكثر من غيرها. وتضغط صناعة السياحة على الحكومة لرفع تحذيرات السفر. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إنه لا تزال هناك عدة نقاط خلاف داخل ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل قبل أن يتم إلغاء تحذيرات السفر.

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