المسماري: رصدنا وصول دبابات إلى مدينة مصراتة أرسلتها تركيا خلال رحلة بحرية مشبوهة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، رصد وصول دبابات إلى مدينة مصراتة، أرسلتها تركيا خلال رحلة بحرية مشبوهة.



وقال المسماري في بيان له،:إن الاستخبارات العسكرية التابعة للقيادة العامة رصدت وصول دبابات من طراز أم 60 إلى مواني مصراتة قادمة من تركيا خلال رحلة بحرية مشبوهة لسفينة شحن تابعة لشركة CIRKIN ، والمملوكة للحكومة التركية منذ العام 2014 .

وأضاف المسماري، أن السفينة غادرت اسطنبول إلى ليبيا خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو/ أيار الماضي، ووصلت إلى ميناء مصراتة في 28 مايو/أيار.

وتابع، السفينة المذكورة جاءت في حماية الفرقاطات التركية التى تحوم في المياه الليبية منذ فترة.

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ودابت تركيا على خرق الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا، حيث ترسل باستمرار الأسلحة والمرتزقة الذين بلع عددهم أكثر من 11 ألف لمساعدة مليشيات السراج.

يأتي ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة قبول الأطراف الليبية استئناف مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي تعقد الأربعاء، بحسب مصادر ليبية.

والاثنين الماضي كشفت صحيفة "هاندلسابلات" الألمانية، ، النقاب عن إرسال تركيا خلال الـ 7 أيام الماضية 10 طائرات شحن عسكرية محملة بالسلاح إلى طرابلس، في انتهاك واضح لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة، لم تسمها، قولها: "في آخر ٧ أيام فقط، أرسلت تركيا 10 طائرات شحن عسكرية محملة بالسلاح إلى طرابلس، وتم رصد الطائرات في مطار إسطنبول قبل إقلاعها إلى طرابلس.