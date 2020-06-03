العالم الإيراني الذي أفرجت عنه واشنطن عاد إلى بلاده

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طهران: عاد العالم الإيراني سيروس أصغري الذي أفرج عنه بعد اعتقاله لسنوات في الولايات المتحدة، إلى إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأوردت نبأ عودة أصغري وكالات الأنباء تسنيم و"إيسنا" و"مهر" التي نشرت كل منها على خسابها على تلغرام صورة للعالم وهو يضع كمامة ويعانق سيدة محجبة بينما تنظر إليهما سيدة أخرى.

