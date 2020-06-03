الكرملين: ليست لدينا تفاصيل بشأن دعوة من ترمب لحضور قمة السبع

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موسكو: أعلن الكرملين الإثنين أنه لم يتلق تفاصيل عن مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترمب لدعوة روسيا إلى المشاركة في قمة موسعة لمجموعة الدول السبع في وقت لاحق هذا العام.

وكان الرئيس الأميركي قد وصف الأحد مجموعة السبع بأنها "مجموعة دول عفا عليها الزمن" قائلًا إنه يرغب في دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة في الخريف. وكان من المقرر عقد القمة عبر الفيديو في يونيو، لكن ترمب قال إنه سيرجئها، وسيسعى إلى عقدها بحضور القادة.

وواصفًا الفعالية بأنها "مجموعة الدول العشر أو مجموعة الـ11"، قال ترمب إنه تطرق إلى الموضوع "بشكل عام" مع قادة الدول الأربع الأخرى. غير أن موسكو أعلنت أنها لم تتلق معلومات أخرى عن مقترح ترمب. وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان عرض الرئيس "رسمياً".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين الإثنين "لا نعرف تفاصيل المقترح". أضاف أن أسئلة ما زالت مطروحة في أعقاب تصريحات ترمب، ومنها صفة المشاركة للدول الأخرى وجدول الأعمال.

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ذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد الحوار بشأن كل المسائل، لكنه يطلب "مزيدا من المعلومات، التي ليست لدينا بعد" للرد على المقترح.

استُبعدت روسيا في 2014 من المجموعة التي كانت تعرف بمجموعة الثماني، بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في البحر الأسود، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعقد مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة - اجتماعات سنوية لمناقشة التنسيق الاقتصادي على المستوى الدولي. وكان ترمب قد أعلن في السابق أنه يؤيد عودة روسيا إلى مجموعة السبع.

