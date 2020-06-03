بالأرقام.. المساعدات الإماراتية لـ 57 دولة حول العالم خلال 3 أشهر

الأربعاء 3 يونيو 2020

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 658 طناً من المساعدات الطبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى 57 دولة حول العالم في إطار مكافحة انتشار فيروس «كوفيد ـ19».



واستفاد من المساعدات 658 ألف طبيب وممرض وعامل في القطاعات الطبية، وشملت المساعدات 834 ألف جهاز فحص، و179 جهاز تنفس، وتقديم مساعدات عينية قدرها 10 ملايين دولار أميركي إلى منظمة الصحة العالمية.

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وذكرت إدارة المساعدات الخارجية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تواصل العمل الدؤوب في دعم الجهود الدولية للحد من انتشار الفيروس، حيث يستفيد من المساعدات أكثر من 65 مليون شخص بشكل غير مباشر، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الدول الشقيقة والصديقة. وبلغت المساعدات الإماراتية خلال الأشهر الثلاثة الماضية 195 طن مساعدات، تم إرسالها إلى 15 دولة في شهر مارس، فيما وصل 214 طن مساعدات إلى 19 دولة في شهر أبريل، و249 طن مساعدات وصلت إلى 23 دولة في شهر مايو.

ووفق الإحصاءات الرسمية، فإن أكثر 10 دول تلقت مساعدات هي: اليمن 86 طناً، والمملكة المتحدة 60 طناً، وإيران 33 طناً، وإندونيسيا 20 طناً، وصربيا 20 طناً، وباكستان 18.3 طن، وفلسطين 16.2 طن، وإثيوبيا 15 طناً، و13 طناً وصلت إلى كولومبيا. وبحسب إدارة المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فإن 80% من حجم الاستجابة الدولية تم إرسالها من دولة الإمارات إلى الدول المتأثرة، فضلاً عن وصول مساعدات إلى 98 دولة من مخازن المنظمات الدولية الموجودة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي. وبذلت الإمارات جهوداً عدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم توقيع اتفاقية لتقديم أجهزة فحص «كوفيد - 19» بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، ونقل المواد الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى إيران وإثيوبيا والصومال.

ونقلت الإمارات مستشفيين ميدانيين، يتبعان إلى برنامج الأغذية العالمي، من النرويج وبلجيكا إلى غانا وإثيوبيا، بقيمة 3.5 مليون دولار أميركي: حيث تم نقل المستشفى الميداني الأول من أوسلو (النرويج) إلى أديس أبابا (إثيوبيا) من خلال ثلاث رحلات، فيما نُقل المستشفى الميداني الثاني من مدينة أوسلو النرويجية إلى أكرا، وتم تقل أجزاء إضافية من مستشفى ميداني آخر من مدينة ليبج البلجيكية إلى غانا