شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غروزني والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على ثمانية أطنان من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية " تقف دولة الإمارات إلى جانب روسيا في تعزيز جهودها للتغلب على أزمة كوفيد-19 ، ويعتبر إيصال المساعدات خير دليل على الروابط القوية التي تجمع بين البلدين، اللذين يضعان دائما صحة ورفاه مجتمعاتهما ضمن أولوياتهما".

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