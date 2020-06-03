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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: قدمنا 6 مليارات لدعم المبادرات الإنسانية باليمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت 6 مليارات دولار لليمن من خلال دعم مبادرات الأمم المتحدة أو مبادرات أخرى.
وأضافت الهاشمي، خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا"، أن دولة الإمارات لا تدخر جهدا في تقديم أي دعم إنساني وطبي لمواجهة كورونا باليمن.
كما قدمت الشكر إلى الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها للتخفيف من الآثار الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن الإمارات لم تبخل بأي من المساعدات الإنسانية للشعوب.
وقالت الهاشمي إن الإمارات تقدر جهود السعودية في الوصول لحل سياسي في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.
وأشارت إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي يعمل على تقديم المساعدة للأشقاء اليمنيين.
وانطلق، الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا"، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية للبلد الذي يعاني من الإرهاب الحوثي، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.
وجاء المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول أممي.
ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.
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