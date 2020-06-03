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إصابة شرطي جراء إطلاق نار في حي سكني بنيويورك 

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قالت الشرطة الأمريكية إن مشتبها به في حالة حرجة كما أصيب واحد على الأقل من أفراد الشرطة بعد أن ردت الشرطة على إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك أمس الثلاثاء.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به أصاب شخصا واحدا على الأقل بالرصاص في منطقة مشروع كينجزبورو هاوسز للإسكان العام قبل أن تصل الشرطة وتطلق النار على المشتبه به.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن الحادث الذي وقع بعد التاسعة مساء لا علاقة له بالاحتجاجات على مقتل جورج فلويد الأمريكي الذي لفظ أنفاسه بعد أن جثم شرطي بركبته على عنقه الأسبوع الماضي.

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