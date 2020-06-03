شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مؤكدة بكورونا و4 حالات دون أعراض في الصين والان نبدء بالتفاصيل
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثاني من يونيو حزيران وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض.وأضافت أن حالة الإصابة المؤكدة وافدة من الخارج. كان بر الصين الرئيسي قد سجل خمس حالات مؤكدة في أول يونيو حزيران جميعها وافدة من الخارج بالإضافة إلى عشر حالات دون أعراض.
ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.
وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البر الرئيسي إلى 83021 ويظل عدد وفيات المرض مستقرا عند 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مؤكدة بكورونا و4 حالات دون أعراض في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.