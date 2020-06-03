شكرا لقرائتكم خبر عن 49 إصابة جديدة بكورونا في كورويا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية, وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11 ألفا و590 إصابة. وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها.

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