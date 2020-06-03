شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ... رقم قياسي جديد في حالات الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطات الصحة في المكسيك 3891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في رقم قياسي جديد للحالات اليومية في البلاد إلى جانب 470 وفاة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى 97326 ويقفز عدد الوفيات إلى 10637. كانت سلطات الصحة المكسيكية قالت إن العدد الفعلي للحالات أكبر من ذلك.

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