بتوجيهات محمد بن راشد القطاع الخاص في دبي يعود اليوم إلى أعماله %100

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، السماح بعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك المراكز التجارية والمولات في دبي بنسبة 100% اعتباراً من اليوم خلال الأوقات المُعلنة للسماح بالحركة في الإمارة والتي تبدأ من الـ 6 صباحاً وحتى 11 مساءً على أن يكون لكل مركز تسوق الحرية في اختيار ساعات العمل فيه ضمن تلك التوقيتات.



وأكدت اللجنة العليا أن القرار يأتي في سياق الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بصورة مرحلية، مع التشديد على مواصلة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة جميع العاملين في تلك المواقع، سواء مقار الشركات أو في المراكز التجارية والمولات، وكذلك روادها وزوارها في كافة الأوقات، وفق التعليمات المُعلنة والتي يتم الترويج لها بصورة مستمرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان تعريف جميع فئات المجتمع بها، وتأكيد ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بتطبيقها في جميع الأوقات بما يضمن لهم ولأسرهم الحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لاستئناف نشاطه بصورة طبيعية مع التشديد على حتمية اتباع التدابير الوقائية، واتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن لجميع العاملين لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك جمهور المتعاملين معهم كل الحماية اللازمة، ومن أهمها قياس درجة حرارة كل من يدخل إلى مقر الشركة، سواء من موظفين أو جمهور المتعاملين، وتوفير غرفة للعزل الصحي للحالات التي قد يشتبه في إصابتها وتحديد عدد الموظفين المسموح لهم في التواجد في غرفة تناول الطعام، وغيرها من التعليمات الإلزامية المعلنة من قبل مختلف الأجهزة الصحية في الدولة.

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تعليمات وقائية

وشددت اللجنة على ضرورة اتباع العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وأيضاً المراكز التجارية بكل ما تضمه من متاجر ومنافذ بيع، وكذلك الزوار ومرتادي تلك المواقع، التعليمات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين، وكذلك استخدام المعقمات والحفاظ على غسيل الأيدي بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما كان ذلك ممكناً.

ونصحت اللجنة بالاستمرار في العمل عن بُعد لموظفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص من المعرضين لخطر العدوى، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي وكذلك أصحاب المناعة المنخفضة.

ونبهت اللجنة على ضرورة اتخاذ المراكز التجارية والمولات كافة الاحتياطات التي تضمن لجميع زوارها والعاملين فيها السلامة في كل الأوقات بما في ذلك من تعقيم مستمر لمختلف المرافق والأماكن المشتركة، وتوفير المعقمات في أماكن مختلفة وعند المداخل، واستخدام أجهزة قياس الحرارة عند جميع المداخل لاكتشاف أي حالة قد يكون مشتبهاً في إصابتها بأعراض الفيروس واتخاذ اللازم تجاهها، مع التزام كل مركز بتوفير غرفة للعزل لتحويل كل من يشتبه في إصابته بالفيروس إليها وفق البروتوكولات المعتمدة في هذا الخصوص، مؤكدة أن الحملات التفتيشية ستستمر من قبل جميع الجهات الرقابية ذات الصلة من أجل ضمان التطبيق الدقيق لتلك التعليمات، وفرض الغرامات على المخالفين، سواء من الجمهور أو إدارات المراكز التجارية التي يتضح عدم التزامها بالتعليمات الوقائية