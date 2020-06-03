حاكم دبي: ما نمر به اليوم مؤقت تفاءلوا فالقادم أجمل وأفضل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفلت جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، أمس، في ظل الرعاية الكريمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتخريج الدفعة الأربعين من الطلبة والطالبات في المرحلتين الجامعية والدراسات العليا، والبالغ عددهم 2294 خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والاجتماعية.



ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر الاتصال المرئي، كلمة إلى الخريجين والخريجات حياهم فيها وبارك لهم نجاحهم وتخرجهم.

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وقال: «أبنائي وبناتي.. المستقبل أنتم تصنعونه وتغيرونه وأنتم ترسمونه.. ما نمر به اليوم مؤقت.. تفاءلوا فالقادم أجمل وأفضل، وبلادكم عظيمة وفرصها كبيرة وطموحاتها في السماء ومسيرتها مستمرة ورؤيتها تكبر كل يوم.. نحن لم نقف ولن نتوقف.. إماراتنا عظيمة بمن سبقوكم من الخريجين والخريجات من أبناء وبنات الوطن ومستقبلها سيكون عظيماً بإذن الله تعالى».

وتابع : «في كل عام كنت أحرص على أن أكون مع الخريجين في حرم جامعتنا الوطنية وأكرّم الخريجين وأصافحهم وأبارك لهم شخصياً فرحة التخرج.. لكن هذا العام الظروف اختلفت ولم يتسن لنا الحضور شخصياً والاجتماع بكم عن قرب.. وأؤكد لكم أنني أعرف طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأعرف قدراتكم ومهاراتكم، وأعرف خريجين منهم وقد تبوأوا مناصب عليا وقيادية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ومواقع العمل الوطني».

وختم: «نبارك لكم ولأهاليكم فرحة التخرج، ونسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الخير والفرح والإنجاز.. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

ودوّن عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «شهدت اليوم (أمس) تخريج أكثر من 2000 طالب من جامعة الإمارات عن بعد.. وددت لو كنت معهم أصافحهم في يومهم هذا.. ولكني أقول لهم: تفاءلوا.. بلادنا عظيمة في فرصها وفي طموحاتها وفي عطائها.. وأقول لهم: أنتم أهم سبب لنتفاءل بمستقبل أجمل وأعظم وأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة».