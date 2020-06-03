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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة الفجيرة تفعّل استخدام الخوذة الذكية للكشف عن الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة،عن تفعيل العمل بالخوذة الذكية على مستوى الإمارة، التي ستتم وفق آلية عمل منظمة تعمل وفق أفضل المعايير العالمية لمواجهة تداعيات الفيروس وتجنب انتشاره، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية الحريصة على الحفاظ على صحة أفراد المجتمع والعمل على تأمين سلامتهم وفقا للبيان.
وأوضح الكعبي أن الخوذة الذكية ستسهل من جهود رجال الشرطة أثناء القيام بمهامهم الشرطية في تأمين سلامة وصحة الجمهور، لافتا إلى أن الخوذة تعمل وفق أحدث التقنيات المبرمجة والمربوطة ببرنامج ذكي بالهاتف المتحرك، حيث يتمكن من خلالها رجل الشرطة من قياس درجة الحرارة في فترة زمنية سريعة، يتم بعدها إرسال تنبيه آليً بشكل فوري، وهنا يتم خلالها الكشف عن احتمالية إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق التدابير الوقائية.
وأشار الكعبي إلى أن رجال الشرطة سيتم تزويدهم بالخوذة الذكية في عدد من المواقع بالإمارة لدعم جهود الدولة الاحترازية في منع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، حيث سيتم من خلالها قياس درجة حرارة الجمهور بكل سهولة من خلال النظر للخوذة التي تقيس بفعالية حرارة الشخص وتعطي البيانات حول وجود أصابة أو عدمها.
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