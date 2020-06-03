شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تحذر من التزاحم فى الأسواق خلال شراء السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض والتى تهدر جميع الجهود التى تبذلها الدولة من أجل التصدي لهذا الوباء والفيروس العالمى، ومنها على سبيل المثال، استمرار التكالب على شراء السلع الغذائية والتزاحم فى الأسواق على الرغم من تحذيرات الحكومة المستمرة بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة، وعلى الرغم من التزام البعض إلا أن هناك البعض مازال يتهاون فى التعامل مع الأزمة وهذا قد يكلف الشخص نفسه والمجتمع الكثير.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وعى المواطنين هو الطريقة الوحيدة حتى الآن لمنع تفشى الفيروس، وهذا ما تسعى إليه الحكومة منذ اللحظة الأولى للأزمة الراهنة، حيث تم تدشين عدد من الحملات، وتم اتخاذ حزمة من القرارات التي تصب جميعها فى هذا الإطار، ومن ثم على المواطنين أن يكونوا أكثر حرصا ووعيا والتزامها بتطبيق القرارات والإجراءات المتبعة لمنع تفشي الفيروس.

وحذر عضو مجلس النواب، من التكالب على شراء السلع والتزاحم فى الأسواق، لافتا إلى أن وزارة التموين سبق وأن أعلنت فى أكثر من تصريح وبيان لها بأن المخزون الاستراتيجى آمن ولا داعى للقلق والهلع والتزاحم على شراء السلع بكميات كبيرة لمنع ارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت للحفاظ على الصحة العامة.

وناشد عضو لجنة الصحة، المواطنين اتباع الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة بشأن منع تفشى الفيروس فى المجتمع، وعدم النزول إلا فى حالة الضرورة فقط، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حال النزول إلى الشارع، للحفاظ على الصحة العامة ومنع تفشي الفيروس فى المجتمع.